Massimo Oddo e l'Udinese sono prossimi al divorzio, mentre Sky Sport fa sapere che i contatti tra la società bianconera e Andrea Stramaccioni sono sempre più intensi e l’accordo sarebbe in via di definizione: ora intense sull'asse Londra-Udine, con il presidente Gino Pozzo che proprio in questi minuti sta prendendo la decisione definitiva. Con l'ex Sparta Praga si lavora per cercare un accordo definitivo, relativo anche ai programmi futuri del club per la prossima stagione.