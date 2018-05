E' Udinese-Inter il lunch match domenicale della 36esima giornata di Serie A. Una sfida ricca di intrecci e la cui posta in palio supera i semplici tre punti perchè entrambe le squadre sono ancora pienamente in corsa, o meglio in rincorsa, verso i propri obiettivi. Da un lato gli uomini di Luciano Spalletti sono obbligati a dimenticare le polemiche che sono susseguite alla sconfitta contro la Juventus e vincere per tenere vive le proprie speranze per una qualificazione alla prossima Champions League che dista 4 punti, gli stessi che separano i nerazzurri da Roma e Lazio. Dall'altro il neo allenatore dei friulani, Igor Tudor, ha 3 gare per centrare una salvezza che, per ora, vede i bianconeri a solo +3 punti sul terz'ultimo posto occupato dal Chievo.