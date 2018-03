Il centrocampista dell'Udinese, Jakub Jankto, ha parlato ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus: "Sicuramente sarà una giornata particolare. Dispiace a tutti, però dobbiamo andare avanti. Per noi è una partita dura, giochiamo contro la migliore squadra del campionato. Cercheremo di strappare punti. Secondo me non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento, noi siamo arrivati per vincere. Se scendi in campo con l’atteggiamento sbagliato contro la Juventus perdi".