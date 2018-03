Il centrocampista dell'Udinese, Jakub Jankto, ha parlato del momento negativo dei bianconeri: "Il nostro problema è che non giochiamo da squadra. Quando è arrivato Oddo, abbiamo remato tutti nella stessa direzione, ma dopo un paio di sconfitte è cambiato qualcosa. Alcuni giocatori si sono infortunati e non siamo stati in grado di sostituirli". Sul suo infortunio, che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale ceca: "Ho un problema muscolare. Torno a Udine per effettuare gli accertamenti. Spero che non si tratti di nulla di grave e che sarò pronto per la prossima partita con l'Atalanta".