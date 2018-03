Jakub Jankto, centrocampista dell'Udinese, ha parlato in Repubblica Ceca del suo futuro in occasione del cerimonia per la premiazione del "Miglior calciatore ceco dell'anno". Il classe 1994, eletto miglior talento del 2017, ha dichiarato: "Milan? Forse avrei bisogno di fare un passo avanti. Sono a Udine sono da quattro anni e conosco tutto bene. Ora ho voglia di fare nuove scoperte, nuovi paesi e culture, non avrei paura".