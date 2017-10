In tarda mattinata di martedì 31 ottobre i giocatori Valon Behrami e Emil Hallfredsson sono stati sottoposti a risonanza magnetica a seguito dei risentimenti evidenziati durate Udinese-Atalanta di domenica 29 ottobre.

La risonanza a cui si è sottoposto Behrami ha evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, mentre per Hallfredsson si tratta di una lesione fra gemello laterale e soleo del polpaccio sinistro.

Entrambi i giocatori hanno iniziato il programma di recupero e le tempistiche saranno valutate nei prossimi giorni.



Intanto sono ripresi gli allenamenti questo pomeriggio al campo sportivo “Bruseschi”. Protagonisti i giocatori che non sono scesi in campo domenica contro l’Atalanta, i quali hanno sostenuto una prima parte di riscaldamento atletico per poi eseguire una partitella a ranghi ridotti. Solo esercizi di scarico invece per i titolari di domenica o per chi è subentrato a partita in corso.

Hanno effettuato delle sedute personalizzate invece Ingelsson e Maxi Lopez, contraddistinte da una serie di scatti e corse limitate, mentre Bajic, Pezzella, Widmer e Bajic sono stati sottoposti ad alcuni test atletici agli ordini del preparatore D’Urso.

Chi non vede l’ora di rientrare fra i ranghi è Jankto che oltre al lavoro in palestra del pomeriggio, unitamente a Nuytinck e a Bizzarri, ha svolto anche una seduta extra d’allenamento mattutino.