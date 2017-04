Kevin Lasagna, attaccante ora al Carpi ma di proprietà dell'Udinese, parla della prossima stagione in Friuli: "Prima di tutto penso a fare bene alla fine con il Carpi. Inconsciamente forse sono più sereno sapendo che giocherò in Serie A. Andrò là per fare le cose come ho fatto qui dal primo giorno, ossia cercando sempre di dare il mille per cento. La conferma del numero 15? Spero di si. Quando ho firmato con l’Udinese mi chiesero il numero, io dissi che volevo il 15 e dovrebbe essere disponibile".