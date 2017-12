Udinese-Hellas Verona 4-0



Bizzarri 6: nessun pericolo, il Verona non arriva quasi mai al tiro.



Stryger 6,5: passa inosservato quando schierato come centrale, ma è una garanzia.



Danilo 6: il vecchio giocatore insicuro è sparito, tornato sui livelli delle prime stagioni.



Nuytinck 6: solita prova di carattere e attenzione



Widmer 7: sale e scende sulla fascia, chiude le avanzate regala assist e segna.



Barak 8: se qualcosa l'aveva fatto intravedere a inizio stagione, adesso sta facendo vedere tutto e che spettacolo



Behrami 6: fornisce maggiore equilibrio, magari con meno imprevedibilità, alla mediana rispetto a Fofana.



(67' Hallfredsson 6: rinforza il centrocampo e i suoi vanno a chiudere la gara)



Jankto 6: sembra quasi messo in ombra dal suo connazionale Barak, gli manca quel qualcosa in più per tornare a essere lui.



(82' Balic s.v.)



Adnan 6,5: non lo toglie più nessuno dalla fascia, grinta e carattere in entrambe le fasi di gioco.



Lasagna 7: tanta voglia di fare bene, sempre pungente e se perde un pallore rincorre l'avversario per recuperarlo, poi un assist e un gol pazzesco



(81' De Paul s.v.)



Lopez 5,5: è l'unico a dare qualcosa in meno rispetto a tutta al squadra





All. Oddo 6,5: che dire, senza cali di tensione, ha fatto della normalità il suo punto di forza.