Udinese-Roma 0-2



Bizzarri 6,5: disinnesca bene diverse conclusioni, sempre sicuro.



Stryger 6: fornisce la sua solita garanzia per le ripartenze partendo da dietro.



Danilo 6,5: una delle sue migliori prove stagionali, argina Dzeko senza difficoltà.



Samir 5,5: viene messo in pressione per tutta la gara, bene ma non benissimo, giornata difficile.



Widmer 6: sempre attivo dalla sua parte sia in spinta che in chiusura, non benissimo sui cross.



Barak 5,5: un paio di buone uscite con sicurezza, ma poi si perde sull'ultimo passaggio



Behrami 6: fa legna in mezzo al campo ed è l'unico di questa squadra a riuscire a farla.



(62' Jankto 5,5: prova a dare un po' di imprevedibilità ma si spegne subito)



Fofana 6: decisamente in crescita, arriva anche a una conclusione delle sue che sfiora l'incrocio, distratto sul raddoppio di Perotti.



Adnan 6: è al rientro e la ruggine si vede, timido in spinta e in difficoltà in copertura, migliora nella ripresa e si guadagna la sufficienza.



(79' Balic s.v.)



De Paul 6,5: si esalta in una sfida difficile, sfodera giocate di alta classe e ha sempre le idee chiare sulla giocata da fare.



Perica 5,5: sempre attivissimo, ma spesso anche leggermente in ritardo su giocate importanti



(77' Maxi Lopez s.v)





All. Oddo 6: la sua squadra se la gioca alla pari contro i giallorossi e questo è un bel vedere, cade alla distanza.