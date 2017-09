Udinese-Genoa 1-0



Scuffet 6: un paio di conclusioni non difficilissime neutralizzate, per il resto a parte il terreno viscido una serata tranquilla.



Stryger 6,5: nella prima frazione gioca molto avanzato, ha le qualità per sopperire ed anzi insediare anche la titolarità di Widmer.



Danilo 5,5: di tutti è l'unico ad avere ancora un po' di insicurezze figlie delle ultime stagioni e della falsa partenza in campionato.



Nuytinck 7: colpisce l'incrocio dei pali in occasione del gol, poi tanta sicurezza e ripartenze.



Samir 6: non è ancora al top, viene limitato molto nelle retrovie ma porta a casa una buona prova.



(74' Pezzella 4: entra e si fa espellere)



Barak 6,5: protagonista di un bell'inserimento sull'assist di jankto che lo porta al tiro, molta personalità e offre quel giusto mix di tecnica e forza fisica al centrocampo.



Behrami 6: da sicurezza al centrocampo, che non è ancora pronto ad affidarsi completamente ai giovani come Balic e Fofana.



Jankto 7: è lui l'unico giovane che si è fatto trovare pronto per la nuova stagione, tanti inserimenti, intesa con i compagni, assist e gol.



(74' Hallfredsson 6: entra per dare più copertura in mezzo)



De Paul 6,5: nella prima frazione fa di tutto dalla fascia al trequartista, cala un po' alla distanza ma è un giocatore imprescindibile per questa squadra.



Lopez 6: si inizia a capire meglio la cessione di Thereau, Maxi arriva poche volte al tiro ma fa girare molto meglio tutta la squadra con possesso e sponde, la curva gli dedica già un coro all'uscita dal campo.



(80' Adnan s.v.)



Lasagna 7: è lui la punta di diamante su cui questa squadra poggia, qualsiasi giocata offensiva passa attraverso di lui ed è il giocatore più reattivo in fase conclusiva, dalla sua punizione nasce il gol del vantaggio.





All. Delneri 6,5: è andato contro tutti nella cessione di Thereau, ma ha le idee chiare e la squadra vista in campo contro il Genoa le ha mostrate.