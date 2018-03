Atalanta-Udinese 2-0



Bizzarri 6: fa i miracoli sui tiri in porta di un Papu ritrovato e salva l’Udinese. Non contiene un Petagna vendicativo e un Masiello sicuro, ma salva dal tris parando su Freuler.



Stryger 6: fatica a rincorrere la palla che sfila veloce tra Masiello e Freuler, poi non vede il Papu nelle sue numerose incursioni in area piccola, ma è decisivo al 25’ pt nel mandare in corner una palla pericolosa. Nella ripresa spegne sul nascere i tiri di Petagna, a parte il gol.



Danilo 6,5: guida la squadra ma è la Dea a guidare le prime azioni. Dice no sul finire del primo tempo a Gosens e a Petagna e si riscatta alla grande. Perfetto il suo stacco al 16’ st che con un forte colpo di testa spaventa il lesto Gollini.



Nuytinck 5: non riesce a essere molto di aiuto a Bizzarri, ma non è facile prevedere il variegato reparto offensivo dell’Atalanta. Al 42’ pt poi è ingenuo e si fa ammonire inutilmente e Petagna lo sovrasta sul gol.



Zampano 6: si spinge in avanti ma Gosens lo frena, al 40’ pt prova la conclusione su rimpallo di Gollini, senza esito. Nella ripresa si spinge in avanti sulla destra e l’Udinese varca sempre più spesso la sua metà campo, ma non basta.



Jankto 6,5: bravo a servire in avanti sfruttando le azioni di contropiede e la superiorità numerica, muovendosi bene a centrocampo. Il migliore insieme a Bizzarri.



Dal 35’ st Pontisso: sv



Balic 6: avanza per marcare stretto Cristante e gli riesce bene, ma sul finire gli lascia troppo spesso la palla ai piedi.



Ingelsson 5,5: cerca un contatto in area di rigore con Freuler ma non basta per guadagnarsi un tiro dal dischetto, perde troppe sfere. Con Masiello non passa.



Ali Adnan 6: nonostante la botta subìta contro Castagne, combatte in campo e respinge i tiri di Castagne e Gomez. Salvifico al 22’, ma poi Petagna la infila.



Dal 28’ st Maxi Lopez: sv.



De Paul 5: invisibile fino al 37’pt, quando calcia due buoni corner consecutivi che impensieriscono Gollini. Troppo spesso a terra, è di poco aiuto ai suoi. Al 12’ st prende un giallo evitabilissimo su posizionamento: così non va.



Perica 5,5: cerca di insinuarsi tra Palomino e Masiello invano, resta il più pericoloso tra i suoi ma spreca troppe occasioni in area piccola. Al 40’ pt costringe Gollini alla prima vera parata con un tiro potente. Nella ripresa si spegne.



Dal 36’ st Widmer: sv.



All. Oddo 6: segnala lui al guardalinee una palla che esce a lato del campo, è combattivo come se fosse in campo, carica i suoi, davvero spenti, ma non è giornata.