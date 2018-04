Udinese-Crotone 1-2



Bizzarri 6: chiamato in causa in poche occasioni, non ha responsabilità sul gol



Stryger 6: il migliore nel terzetto difensivo



Danilo 5: qualche indecisione di troppo, sembra aver perso sicurezza, regala la palla della vittoria al Crotone.



Samir 5,5: si fa anticipare da Simy in occasione del gol e ne soffre la prestanza fisica per tutta la gara.



Widmer 5: ha grosse responsabilità sul gol del pareggio e soffre come non mai la spinta di Nalini.



(53' Zampano 6: non ha colpe ed anzi prova a dare la carica nella ripesa)



Barak 5,5: mancano i suoi spinti, si perde nella mediana del Crotone.



Behrami 6: la sua grinta non manca mai, ma non spicca nell'apatia generale, è l'unico applaudito in una giornata di contestazioni.



(71' Balic 6: prova qualche invenzione ma non è giornata)



Fofana 6,5: quello che l'Udinese costruisce passa spesso dai suoi piedi, prova diverse conclusioni dalla distanza.



Adnan 6: tanto carattere e grinta, ma è difficile prendere voti più alti quando la squadra non gira



Lasagna 6,5: il migliore di oggi e della stagione, sembra fuori dal contesto, sempre sicuro di se e delle sue giocate.



Lopez 5,5: troppo poco per una partita così importante, non arriva mai al tiro



(63' Jankto 5,5: paga il periodo, il pubblico lo becca, qualcosa gli riesce poi si perde)





All. Oddo 5: è un crollo senza fine, sono undici sconfitte consecutive e poco altro da dire