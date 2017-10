Udinese-Atalanta 2-1



Bizzarri 7: sempre attento, Kurtic lo punisce da un angolazione che lo vede sempre poco reattivo, para il rigore che salva la vittoria.



Stryger 6: torna stabile la fascia destra, ma quando la squadra non gira bene è costretto sulla difensiva.



Danilo 6: a passo alternato, quando si distrae in fase offensiva la sua squadra prende il gol, torna concentrato nel finale infuocato.



Nuytinck 6,5: torna sui suoi ottimi livelli, senza macchie.



Adnan 6,5: oggi meglio del solito, fatica a tamponare Castagne, ma si rende pericoloso con un paio di conclusioni dalla distana



Barak 6,5: si danna l'anima per correre dietro ai centrocampisti bergamaschi ed è costretto sulla difensiva, con l'ingresso di Hallfredsson si spinge in avanti e si regala il gol.



Fofana 5,5: regala un assist al bacio per De Paul, ma in almeno altre tre occasioni fotocopia si perde in se stesso.



(56' Matos 6: non che si veda tanto, ma perlomeno il suo ingresso porta bene)



Behrami 6: quando gioca lui il centrocampo è decisamente più equilibrato.



(78' Widmer s.v.)



De Paul 6,5: tutto il meglio di questa squadra è rappresentato da lui, tante giocate, svaria su tutto il fronte offensivo, si conquista e realizza il rigore.



Lopez 6: il suo lo fa ma fatica molto a rendersi pericoloso.



Ingelsson 5,5: diciamo che non demerita totalmente, per essere all'esordio non male ma gli manca quello spunto in più in un paio di circostanze.



(62' Hallfredsson 6: porta peso a centrocampo consentendo più libertà ai giocatori con qualità)





All. Delneri 6: la sua squadra non gioca bene, ma ha il merito di provare in ogni modo a svegliarla e ci riesce.