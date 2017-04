Udinese-Genoa 3-0



Karnezis 6: si guadagna la sufficienza con una parata nel finale su Simeone.



Widmer 6: giornata tranquilla in controllo, potrebbe spingere di più



Danilo 6: quando gli scappa Simeone, viene coperto da Thereau, per il resto nessun pericolo.



(79' Heurtaux s.v.)



Angella 6,5: mostra sempre più sicurezza, ha anche l'occasione per segnar sull'azione del gol di Zapata.



Samir 6,5: la solita garanzia sulla fascia sinistra, ottimo in copertura e si spinge in avanti con continuità.



(55' Gabriel Silva 5,5: rientra dopo diverso tempo sulla fascia sinistra, si limita a contenere, prova una fuga ma non sembra al top della forma)



Badu 6,5: è la mina vagante, gioca a tutto campo con la solita confusione, non si può vedere in alcune conclusioni.



Hallfredsson 6: peso e sostanza a centrocampo.



Evangelista 6: non stecca la prima da titolare dell'era Delneri, può spingere di più.



(68' Felipe 6: ritorna in campo giusto per verificare la condizione fisica, sta bene.)



De Paul 7,5: in continua crescita, le giocate offensive passano tutte dai suoi piedi, realizza una gran rete e poi insieme a Rubinho confeziona la terza.



Thereau 6,5: non è ancora al top della forma, ma offre comunque la sua buona prestazione.



Zapata 7: ora che è tornato anche alla rete con continuità è l'unico giocatore insostituibile di questa squadra.





All. Delneri 7: forse la più bella Udinese vista con lui in panchina, perfetti in ogni settore del campo.