Udinese-Sampdoria 4-0



Bizzarri 6,5: sempre pronto quando chiamato in causa.



Stryger 6,5: comincia a spingere anche lui, ora per Widmer al rientro si farà più dura.



Angella 6: l'Udinese con lui in mezzo al posto di Danilo piace molto di più.



Nuytinck 6,5: una prova senza macchie, comanda lui la difesa ed è tutta un'altra musica.



Samir 5,5: non sale praticamente mai, ma in compenso dalla sua parte la squadra non corre grossi rischi.



(71' Adnan 6: entra per l'infortunio di Samir con la squadra in controllo)



Barak 6: torna sui suoi buoni livelli, qualche occasione da rete e tante belle giocate a metà campo.



(64' Fofana 7: entra, si conquista due calci di rigore e ne realizza uno)



Jankto 6,5: nelle ripartenze è micidiale, deve cercare di non accendersi solo a lampi



Behrami 6: tocca lui far legna in mezzo al campo e non si tira indietro.



(69' Balic 5,5: perde qualche pallone di troppo in una fase di controllo della gara, viene anche ammonito)



De Paul 6,5: pensando al giocatore della scorsa stagione questo è tutta un'altra storia, tanti palle riconquistate e trasformate in occasioni da rete.



Lopez 7: si conquista il primo calcio di rigore e realizza il secondo, poi il tocco delicato per il terzo gol che chiude la partita.



Lasagna 6,5: è sempre pericoloso, tante incursioni e palle messe in mezzo.





All. Delneri 6: la sua squadra difficilmente gioca male, stavolta raccoglie anche punti.