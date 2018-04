Cagliari-Udinese 2-1



Bizzarri 6: miracoloso sulla punizione di Cigarini, non può nulla niente sul successivo tap-in vincente di Pavoletti e sul decisivo colpo di testa all'angolino di Ceppitelli.



​Nuytinck 6: salva i suoi in un paio di circosanze, poi nella ripresa sfiora un clamoroso autogol di testa.



Danilo 6: guida il reparto arretrato con autorità facendo a sportellate con gli attaccanti del Cagliari.



​Samir 5,5: qualche sbavatura di troppo che mette nei guai la propria difesa.



Stryger Larsen 5,5: è poco presente sia in fase difensiva che in quella di possesso.



​Fofana 6,5: fa valere la propria fisicità contro il centrocampo rossoblù, rendendosi pericoloso anche dalle parti di Cragno.



Balic 6: gioca semplice e non butta mai via la palla confermandosi una pedina importante nello scacchiere di Oddo. Quando esce, l'Udinese va in difficoltà.



(Dal 75' Hallfredsson SV.)



Barak 6,5: utile in copertura, bravo a ripartire e farsi vedere tra le linee. Strepitosa l'azione personale che porta al gol di Lasagna.



Ali Adnan 6: dalle sue parti c'è un cliente ostico come Faragò, ma l'esterno israeliano riesce comunque a limitarlo.



Lasagna 7: è glaciale quando batte Cragno da pochi passi per il vantaggio bianconero. Mette in grande difficoltà i centrali isolani ma nella ripresa è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare.



(Dal 58' Jankto 5,5: non è incisivo come al solito, ma il minutaggio ridotto non givoa certamente a sui favore.)



Maxi Lopez 6: prezioso il suo lavoro sporco spalle alla porta, ma non punge negli ultimi 16 metri.



(Dal 68' De Paul 5,5: non entra mai in partita.)





All. Oddo 5: incamera la nona sconfitta consecutiva, un parziale negativo che ora inizia a preoccupare per davvero. A Cagliari l'Udinese ha giocato troppo per il pareggio senza puntare mai alla vittoria. E il ko della Sardegna Arena è la logica conseguenza di una prestazione troppo difensiva.