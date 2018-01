Udinese-Spal 1-1



Bizzarri 6,5: praticamente mai chiamato in causa nella prima frazione, si rifà nella seconda.



Nuytinck 5,5: paga la rete di Floccari altrimenti la prova sarebbe sufficiente anche se la sua resa è migliore a sinistra.



Danilo 5,5: sembra tranquillo e invece è inattività, appena la Spal attacca va in crisi.



Samir 6,5: meriterebbe un voto più alto ma non è reattivo sulla rete di Floccari.



Stryger 5,5: assente per buona parte della gara, forse la sua peggior prestazione in maglia bianconera



Barak 6: un po' bene e un po' male, ogni tanto riparte a modo suo ma solo ogni tanto.



Balic 5,5: sembra sempre nascondersi per non ricevere il pallone, quando arriva al tiro è timidissimo



(73' Lopez s.v.)



Jankto 5,5: qualcosa di buono in avanti lo fa ma si fa saltare a ogni ripartenza degli avversari.



(68' Hallfredsson 5,5: dovrebbe offrire più copertura ma non trova la quadra)



Pezzella 6,5: tanto carattere e spinta dalla sua parte-



Lasagna 6: non la giornata migliore, pochi palloni giocabili ma il suo minimo per la sufficienza lo fa.



De Paul 6,5: tutto quello che di buono c'è oggi in questa squadra passa dai suoi piedi.





All. Oddo 6: manca qualcosa ma non si capisce bene cosa, come una strana sensazione che le cose debbano succedere da sole.