Scuffet 6: sollecitato poco fino al gol di Insigne, si fa trovare pronto e reattivo. Nulla può sulla conclusione che sblocca il match



Nuytinck 6: segue bene Danilo che coordina i movimenti della difesa, se la deve vedere spesso con Ounas ed è una battaglia tutt'altro che scontata. Ma, non ne esce con le ossa rotte



Danilo 6: vecchio guerriero che vive una notte fredda e tranquilla... fino all'ingresso di Mertens. Da gara amministrata con serenità, diventa dal 57' gara fin troppo complessa



Bochniewicz 5.5: il San Paolo non è lo stadio adatto per novanta minuti da semisconosciuto. Non sfigura fino a quando il Napoli cambia marcia



Stryger 6: ha cambiato due ruoli nell'arco della gara, mostrando la sua duttilità ma con qualche limite sul piano tecnico



Balic 5.5: non ha ancora i tempi per cambiare il passo alla manovra, ha dei margini di crescita ma deve esser gestito con attenzione



Hallfreddsson 6: combatte in mediana cercando di rallentare il giro-palla del Napoli. Bene in avvio, prevedibile scadimento (con annessi falli di troppo) della performance nel finale di gara



Jankto 4.5: il suo astro si sta eclissando, passeggia per un tempo ed Oddo lo lascia negli spogliatoi (dal 46' De Paul 5.5: fa meglio del compagno che sostituisce, ma non lascia un ricordo indelebile della sua gara)



Pezzella 6.5: la corsa c'è, la qualità anche. Se fa l'ultimo step allora diventa un calciatore di grosso spessore considerando che si tratta di un classe '97 (dal 69' Widmer 6: prova qualche sgroppata, si fa notare in un paio di circostanze)



Matos 5: gara anomima, lecito aspettarsi di più da chi è finito nel dimenticatoio (dal 79' Lasagna sv)



Bajic 6: buona qualità tecnica, ma comnmette troppe ingenuità in fase di non possesso



All. Oddo 6: schiera un'Udinese ampiamente rivisitata, ha cercato di limitare i danni. Operazione riuscita ma solo fino all'ingresso di Insigne e Mertens