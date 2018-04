Benevento-Udinese 3-3



Bizzarri 5,5: non ha responsabilità dirette, ma quando un portiere subisce tre gol non può arrivare alla sufficienza, anche perché non compie interventi nel corso della partita



Larsen 5,5: difensore elegante, ma non sempre efficace. Balla troppo spesso, specialmente dopo l'ingresso di Parigini



Danilo 6: regge il confronto con Coda, almeno sul piano fisico: raramente l'attaccante di Cava gli sfugge



Samir 5: una partita in costante affanno per il centrale bianconero che evidentemente non si è ancora ripreso dall'errore clamoroso della scorsa settimana



Widmer 6: ha il merito di portare i suoi in vantaggio con un bel colpo di testa, ma anche il demerito di non esser riuscito a ripetersi nel secondo tempo, quando ha fallito una ghiotta occasione



(dal 76' Zampano sv)



Behrami 6: uno degli ultimi a mollare, ma la sua regia non è sempre precisa, anche perché non ha la qualità per fare quel ruolo



Balic 6,5: la freschezza della sua giovane età fa bene all'Udinese: firma l'assist per Widmer, ma in generale è sempre nel vivo dell'azione



Fofana 6: si sgancia spesso, ma non riesce mai trovare il tempo giusto per battere a rete. In qualche circostanza avrebbe potuto fare meglio



Pezzella 5: il voto è negativo soprattutto per il fallo di mano che dà al Benevento il rigore del momentaneo vantaggio



Barak 5,5: in ombra il centrocampista ceco che non riesce a dare mai impulso alla manovra dell'Udinese. E Tudor lo sostituscie al termine del primo tempo



(dal 45' De Paul 6,5: il suo ingresso dà una sveglia alla sua squadra)



Lasagna 7: due gol in due minuti: se non è un record poco ci manca. La sua partita è tutta qua, per il resto si vede poco.



(dall'82' Perica 5,5: il tempo di sbagliare un gol facile facile)





All. Tudor 6: non è certamente un debutto memorabile, ma almeno riesce a interrompere una profonda crisi di risultati fatta di 11 sconfitte consecutive. Il problema è che la zona retrocessione si avvicina