Chievo Verona-Udinese 1-1



Bizzarri 6: può davvero poco sul gran gol di Radovanovic, poi è attento nelle altre chiamate.



Nuytinck 6: più efficace in fase difensiva, meno quando c'è da proporsi in avanti.

​

Danilo 6: qualche sbavatura nel primo tempo, poi ritrova concentrazione e chiude bene gli spazi.



Samir 6: prestazione sufficiente senza strafare.



Widmer 5,5: ci si aspettava qualcosa di più soprattutto nelle ripartenze. Un pò lento in qualche giocata.



Barak 6: cerca di fare filtro tra i reparti anche se a volte incappa in qualche errore tecnico.



Fofana 5: brutta prestazione per lui. Pochi inserimenti e giocate troppo elementari.

(85' Hallfredsson: s.v.)



Jankto 5,5: non una delle giornate migliori, sbaglia palloni facili.



Pezzella 6,5: migliore in campo per i friulani. Cerca sempre la giocata vincente ed è veloce a ribaltare l'azione nei contropiedi.

(87' Stryger Larsen: s.v.)



De Paul 5,5:primo tempo praticamente assente poi cerca di riscattarsi ma fa troppo poco.

(76' Perica 6: entra e con la buona volontà si fa trovare negli inserimenti, senza però pungere.)



Lasagna 5: ci si aspettava una conferma, ma bisogna rimandare. Spreca palloni che potevano essere pericolosi e si nasconde troppo tra le maglie gialloblù.





All. Oddo 5,5: bianconeri che si concentrano più a non perdere che a provare a vincerla. Primo tempo quasi buttato.