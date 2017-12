Bologna-Udinese: 1-2



Bizzarri 6: subisce gol ma è la decisiva deviazione di Danilo a tradirlo. Partita attenta ma poco impegnativa.



Larsen 5.5: la quasi totalità delle azioni avversarie si sviluppa sulla sua fascia di competenza, compresa quella del gol. Peccato.



Danilo 5.5: probabilmente non la miglior partita della stagione, la sua sfortunata deviazione ha permesso ai felsinei di portarsi in vantaggio.



Samir 6: dalla sua parte Verdi non affonda e Mbaye non spinge, un pomeriggio sostanzialmente tranquillo.



Widmer 6.5: pregevole il suo colpo di testa, sfrutta al meglio la totale libertà che i difensori del Bologna gli concedono.



Barak 6: le aspettative su di lui crescono ogni giorno, tuttavia oggi il centrocampo dei padroni di casa riesce ad fermarne le iniziative offensive.



Behrami 6: opera bene per tutti i novanta minuti, il mister lo sostituisce per evitargli il secondo giallo.



(dal 69’ Fofana 6: entra per difendere un risultato preziosissimo, in sostituzione di un troppo irruento Behrami).



Jankto 6.5: Il centrocampo è spesso troppo affollato per permettergli di esprimersi al meglio soprattutto nella prima frazione, ma nella seconda metà di gioco cresce insieme ai compagni di squadra.



(dall’82’ Hallfredsson: s.v.)



Adnan 6.5: suo l'assist al bacio per Widmer, spinge molto e bene senza doversi preoccupare troppo di rincorrere.



Lasagna 7: in costante duello con Helander, tocca una miriade di palloni e non può che coronare l'ottima prestazione con la rete dell’1 a 2.



Lopez 5: compensa il lavoro di Lasagna non entrando molto in partita, obbligando mister Oddo a sostituirlo all'inizio della ripresa.



(dal 46’ De Paul 6.5: non fa in tempo ad entrare che decide il match con l'assist perfetto a Lasagna.)





All. Oddo 7: la cura Oddo dona realmente nuova linfa vitale ai friulani, un cambio di passo che profuma d'Europa.