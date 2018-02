Torino-Udinese 2-0



Bizzarri 6: è incolpevole sia in occasione del gol di N'Koulou, sia in quello di Belotti. Nel finale di primo tempo è autore di due buoni interventi, il primo proprio sul Gallo, il secondo su Niang.



Larsen 6: dei tre difensori centrali schierati titolare da Oddo è il migliore. Nel primo tempo si mette in luce con una bella chiusura difensiva su un Niang quest'oggi molto ispirato. Lascia il campo nel finale a Hallfredsson.



(dal 79' Hallfredsson: sv)



Nuytinck 5: in tutti due i gol del Torino è tutt'altro che perfetto. Prima si fa anticipare di testa da N'Koulou, poi sbaglia completamente l'intervento su Belotti facendosi dribblare con troppa facilità dall'attaccante granata che ha così la possibilità di presentarsi davanti a Bizzarri e segnare il gol del 2-0.



Samir 5,5: in più di un'occasione risulta troppo pasticcione. In occasione del gol del 2-0 del Torino, dopo l'errore di Nuytinck prova ad arginare con il fisico la dirompente avanzata di Belotti ma non ci riesce.



Widmer 6: buona la sua partita sulla fascia destra, si propone spesso in avanti (suo ad esempio il cross da cui nasce il gol, poi annullato di Barak) e aiuta molto i propri compagni in fase difensiva.



Barak 6,5: in area di rigore avversaria dimostra ancora una volta di avere il senso del gol di un attaccante di razza. Porta in vantaggio l'Udinese dopo 17 minuti ma il Var, dopo tre lunghi minuti, gli annulla la rete per il precedente fuorigioco di Maxi Lopez. Una decisione che farà discutere.



Behrami 6: a centrocampo si fa notare per la solita determinazione con cui combatte su ogni pallone. A fine primo tempo cerca anche la via del gol ma il suo colpo di testa su cross di Jankto termina sopra la traversa.



(dal 67' De Paul 6: prova a dare vivacità all'Udinese ma non viene seguito come dovrebbe dai suoi compagni di squadra)



Jankto 5: prestazione sottotono da parte del centrocampista bianconero che si fa vedere solamente a sprazzi. Quest'oggi contro il Torino non riesce a mettere al servizio della squadra le sue grandi doti tecniche.



Zampano 5,5: spesso in difficoltà in fase difensiva, fatica a contenere Iago Falque ma anche a portare un'adeguata opposizione alle folate offensive di De Silvestri. In più di un'occasione è costretto ad utilizzare le maniere forti finendo però per concedere punizioni pericolose agli avversari.



Lasagna 6: è sfortunato il numero 15 bianconero che a inizio secondo tempo è costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema muscolare. Nel primo tempo, oltre che in fase offensiva, si fa notare anche in quella difensiva: suo il salvataggio sulla linea sul colpo di testa di Burdisso sullo 0-0.



(dal 54' Perica 5,5: troppo macchinoso, i difensori del Torino lo contengono senza troppi problemi)



Maxi Lopez 5: è il grande ex della partita ed è ancora un idolo della curva granata. Lo si capisce prima dell'inizio della partita quando va sotto la Maratona a salutare i suoi vecchi tifosi ricevendo fragorosi applausi. In campo lo si vede si fa notare solo per la sua posizione di fuorigioco che induce Abisso ad annullare il gol a Barak.





All. Oddo 5,5: se l'arbitro non avesse annullato il gol di Barak la partita sarebbe forse potuta terminare in maniera diversa. La sua Udinese inizia bene la gara ma con il passare dei minuti sembra perdere fiducia nei propri mezzi e finisce dall'uscire sempre più dal gioco.