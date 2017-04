Udinese-Cagliari 2-1



Karnezis 5,5: corre pochissimi pericoli, poco reattivo sul gol di Borriello, poi rischia di compromettere tutto nel recupero.



Widmer 6,5: è l'unico che riesce a spingere un po', in una sua incursione arriva il calcio di rigore fallito da Thereau.



Danilo 6,5: un paio di buone chiusure e tanta personalità, salva la partita nel finale intercettando sulla linea la conclusione di Salamon.



Angella 6,5: arrivano pochi pericoli ma è sempre attento e sicuro, nel finale arriva il primo gol stagionale.



Felipe 6: non ci si può aspettare spinta dalla sua parte ma offre una buona prestazione.



Badu 5,5: meno imprevedibile del solito, si fa prendere dalla tranquillità della partita, esce dal campo infastidito.



(59' Kums 6: infastidisce Sau che regala il pallone a Perica per il gol del vantaggio)



Hallfredsson 5,5: bene in interdizione ma talvolta chiude anche i compagni, fallisce l'occasione buona da distanza ravvicinata sul rigore parato a Thereau.



Jankto 6: potrebbe emergere in un pomeriggio in cui mancano le folate ma non ci riesce.



(90' Gabriel Silva s.v.)



De Paul 6,5: trova due volte la conclusione e sembra essere l'unico a provarci un po' di più.



Thereau 5,5: mancano i suoi gol a questa squadra, il rigore fallito è l'immagine del momento.



(66' Perica 7,5: entra e segna un gol pazzesco, fa la sponda per il raddoppio di Angella e sfiora la doppietta)



Zapata 6: tiene palla e sembra sempre pericoloso ma stavolta non incisivo.





All. Delneri 6: fortunato, oggi tanto azzeccando i cambi, Perica gli regala tre punti.