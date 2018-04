Udinese-Fiorentina 0-2



Bizzarri 5,5: regala un pallone sanguinoso su rilancio a Chiesa, può poco sui gol.



Stryger 5,5: si perde Saponara in un paio di occasioni, non sembra più avere le sicurezze degli inizi



Danilo 5: guardare il momento in cui Pezzella e Dabo si ostacolano da soli, mentre li guarda fermo in mezzo all'area, per capire la sua partita.



Samir 5,5: non riesce a chiudere su Simeone e manca di grinta nelle ripartenze.



Widmer 5,5: un po' si e un po' no, sembra smettere di crederci da metà campo in su.



Barak 5,5: tra i pochi a salvarsi in mediana nella prima frazione poi il torpore sorprende pure lui.



Hallfredsson 5: troppo irruento in un centrocampo per niente omogeneo.



(46' Jankto 5,5: subito un tiro dalla distanza che fa ben sperare, poi più niente)



Balic 6: stavolta sembra lui a essere più veloce di tutti gli altri, ma nella seconda frazione scompare.



Pezzella 5: sempre irruento, tutto suo il rigore per il fallo nettamente in ritardo su Chiesa.



(46' Ingelsson 6: il suo lo fa con tranquillità, prima copre e se ha la possibilità spinge)



De Paul 5,5: quasi non si vede, nella seconda frazione ci mette più aggressività e basta.



(72' Lasagna 6: tanta grinta e voglia, è l'unica speranza a cui aggrapparsi per il futuro)



Perica 5,5: è sempre grintoso quando vede il pallone, ma talvolta viene sorpreso in ritardo quando il gioco non lo vede protagonista.





All. Oddo 5: sempre più giù, prova per un attimo a inizio ripresa il cambio di modulo con il 4-3-3 ma sembra poco convinto di quello che fa.