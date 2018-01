Lazio-Udinese 3-0



Bizzarri 5: Esce basso ma senza successo sul cross di Milinkovic che porta al gol, una lettura errata. Sul secondo può solo guardare.



Nuytinck 5,5: Si fa sorprendere lasciando solo soletto Nani nel cuore dell’area. Dove guardava? In area c’era da prendere in consegna solo il portoghese.



Danilo 6: Buone le letture nel primo tempo, uno dei più lucidi là dietro nella difesa di Oddo.



Samir 4,5: Autogol burlesco per anticipare Parolo (avrebbe segnato comunque), ammonito per un brutto fallo su Nani: primo tempo da dimenticare. E non è che nella ripresa faccia qualcosa per riprendersi.



Larsen 6: Tutto corsa, il suo duello con Lukaku è veramente appassionante. Altissima velocità, esperienza, poco altro.



Fofana 6: Vince il ballottaggio con Jankto, molto presente in area, lancia il pallone che determina il silent-check di Guida e Costanzo. Per il resto solido, ma non sempre lucidissimo. Prova la botta pericolosa negli ultimi minuti, sfortunato.



Hallfredsson 5,5: Regala palla a Basta al limite dell’area, per il resto tanto agonismo, corsa, e poco altro. Onesto lavoratore.



Barak 5,5: Perde palla su Felipe ma poi la recupera, impegna Strakosha al 26’ severamente: è l’azione più pericolosa del primo tempo. Per il resto esce quasi subito nella ripresa, non sembra proprio in giornata. ì

(Dal 56’ De Paul 5,5: Oddo lo mette per aumentare il tasso qualitativo del match, non ha un grande impatto sul match. Cioè, non fa proprio niente, se non un tiro da fuori spento sul fondo e una grossissima palla gol sciupata).



Pezzella 6: Prova a correre molto, ogni tanto va fuori tempo. Tanto impegno, almeno si batte. Gli altri si battono solo il petto, di tanto in tanto, a chiedere il pallone, e fanno poco altro.



Perica 5,5: Oddo lo manda in campo, ma forse fa male. Ammonito fallo su Leiva, si fa murare da Radu sul tap-in al 26’, rischia pure il rosso nel primo tempo. Nella ripresa si inabissa, e viene cambiato.

(Dal 64’ Jankto 6: Entra per dare manforte ai suoi, prova anche la girata. Forse ha fatto male Oddo a non metterlo: ha qualità, e si vede).



Maxi Lopez 5,5: Corre molto, produce poco. Non aiuta la squadra a trovare la profondità, a volte rallenta il gioco. Niente di che la sua prestazione, cresce negli ultimi minuti, quando non è del tutto utile.



All. Oddo 5,5: Prova a mettere in difficoltà la sua ex squadra, ma si vede sin da subito che non è soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi. Aggredisce poco, la sua Udinese, impegnata più a coprire le linee di passaggio che alzare i ritmi. Manca un po’ della brillantezza delle 6 vittorie di fila.