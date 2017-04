Bologna-Udinese: 4-0



Karnezis 5.5: incolpevole sui gol che hanno affossato i suoi, mantiene a galla i bianconeri con un paio di interventi importanti.



Widmer 5.5: le conclusioni che hanno portato alla vittoria felsinea partono dalla sua fascia di competenza, da registrare i movimenti difensivi.



Angella 5.5: prestazione sufficiente del centrale friulano, mantiene la linea difensiva alta e rimbalza tutto sommato discretamente le sortite offensive.



Danilo 4.5: si fa notare inizialmente solo per l'ammonizione rimediata, poi per l'autogol.



Felipe 5.5: il ruolo di terzino non gli si addice molto, entrambi gli assist partono dalla sua fascia che fatica a presidiare con dovere.



Badu 6: molta corsa ma poca qualità, il dinamismo sopperisce dell'odierna mancanza di incisività in attacco.



Hallfredsson 5.5: il metronomo di centrocampo oggi va fuori tempo, francobollato spesso da Viviani non lascia il segno.



Jankto 5.5: richiamato da mister Del Neri ad inizio secondo tempo dopo una prestazione anonima, lascia spazio a Matos nel tentativo di cambiare l'inerzia del match.



(dal 46’ Matos 5: sostituzione che non ha portato l'effetto desiderato, la partita non è nata nel migliore dei modi).



De Paul 6.5: come Jankto lascia il rettangolo dopo appena 45' di discreta vivacità ed intraprendenza.



(dal 46’ Perica 5.5: partecipa alla manovra e si rende pericoloso sulle palle alte. Per lo meno impensierisce i diretti avversari).



Zapata 5.5: Maietta non gli lascia spazio e lui, nonostante la straripante potenza fisica, non riesce a guadagnarselo.



Thereau 5: incosistente prestazione dell'ex Chievo, Torosidis prima e Krafth poi lo contengono bene e lui non riesce e reagire.



(dal 60’ Kums 5.5: prestazione inconcludente, non riesce ad essere incisivo).





All. Delneri 5: la squadra scende in campo con le migliori intenzioni ma il Bologna affonda come un coltello caldo nel burro.