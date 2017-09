Roma - Udinese 3-1



Bizzarri 5,5: Uno dei meno colpevoli della disfatta dell'Olimpico, si trova a cercare di mettere una pezza alle incursioni senza sosta di Dzeko e compagni. Sabato difficile...



Strynger Larsen 4,5: Si trasforma in assist man per El Shaarawy beffando Bizzarri e affossando definitivamente un Udinese mai in partita. Poi il gol inutile ai fini del risultato.



Angella 5,5: Dei quattro della difesa è quello che ci mette un pizzico di attenzione in più. Peccato per il fallo da rigore nel finale.



Nuytinck 5: Sul vantaggio giallorosso è l'uomo che tiene in linea Dzeko, una leggerezza costata cara. Prova a farsi perdonare nel finale centrando la traversa della porta difesa da Alisson.



Samir 5: Quando Perotti accelera dalla sua parte fa quello che vuole. Il difensore non riesce ad arginare l'argentino. Disattento.



De Paul 5,5: Uno dei pochi a provare a cambiare una partita nata male e finita peggio. Il fantasista bianconero ha provato a farsi dal palla, rincorrere gli avversari, abbozzare una parvenza di pressing, ma da solo è stata dura.



(dal 70' Bajic 6: Si presenta mancando un'occasione grossa come una casa, con un tiro a botta sicura su cui solo i riflessi di Alisson potevano far qualcosa.



Behrami 5,5: Partita velenosa del centrocampista bianconero che non ha nascosto un'acredine figlia di un passato in biancoceleste.



Barak 5: Sempre in affanno in un centrocampo incapace di contrastare le ripartenze giallorosse.



(dal 52' Fofana 5,5: A partita ormai compromessa, può far ben poco).



Jankto 6: Insieme a De Paul, è stato l'unico a contrastare lo strapotere romanista. Le poche accelerazioni dei friulani sono figlie di suoi spunti personali.



Lasagna 5: Praticamente nullo in tutta la prima frazione, simbolo di una squadra che in questa partita ha avuto ben poco da dire.



(dal 46' Pezzella 5,5: Anche con una Roma appagata dal triplice vantaggio del primo tempo, non riesce a pungere).



Maxi Lopez 5: Un'occasione degna di nota nel primo tempo fermata sul più bello dal portiere romanista, poi una partita di sportellate e sacrificio. Ma i risultato sono stentati.





All. Delneri 4: Probabilmente una delle peggiori Udinese degli ultimi anni. Senza carattere e senza idee, arrivata all'OIimpico senza un briciolo di cattiveria agonistica, nemmeno dopo i gol subiti.