Udinese-Sassuolo 1-2



Karnezis 6: giornata tranquilla, un po' distratto nell'ordinaria amministrazione.



Widmer 5,5: ogni tanto ci si chiede se sia in campo, costretto molto sulla difensiva.



Danilo 5,5: una bella partita fino alla ripresa, quando si addormenta insieme a tutta la squadra.



Felipe 6,5: preciso e puntuale, tappa ogni ingresso degli attaccanti del Sassuolo.



Samir 6: è sempre più a suo agio nel ruolo di terzino, si affaccia anche in fase offensiva.



Fofana 6,5: una prova che risveglia in parte la personalità del giocatore, arriva nuovamente al gol.



Hallfredsson 6: è un ottimo interprete della fase difensiva, ma si dimentica di avere i piedi buoni e quanto ha l'occasione potrebbe anche calciare.



(81' Kums: s.v.)



Badu 6,5: intercetta il pallone vagante e serve l'assist a Fofana.



(84' Matos: s.v.)



De Paul 6: può fare di più sicuramente, ma è il più vivo del reparto offensivo



Thereau 5,5: sbaglia tanto, troppo, trova il gol solo a gioco fermo.



Zapata 6: ormai anche dalle parole di Delneri abbiamo capito che questo è lo standard chiesto a Zapata, pochi gol ma tanto peso e possesso offensivo.



(60' Perica 5,5: dovrebbe aiutare la squadra a salire ma non ci riesce)





All. Delneri 6: la squadra è messa bene in campo e non è una novità, Zico gli da una mano a svegliare emotivamente la sfida, non può nulla quando i ragazzi si addormentano in campo.