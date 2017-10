Udinese-Juventus 2-6



Bizzarri 5: non sicurissimo in diverse occasioni, quattro gol non sono colpa sua ma sul quinto poteva fare di più.



Adnan 6: collabora attivamente all'espulsione di Mandzukic, poi qualche buon cross, meglio in avanti che indietro ma ha dimostrato di poter giocare anche a sinistra.



(72' Larsen 6: firma la presenza ed è un buon ritorno per il futuro)



Danilo 5: il bello e il brutto di questa squadra, realizza il gol del pareggio ma poi è protagonista negativo nei due successivi gol della Juve.



Nuytinck 5,5: non la sua miglior serata, quando ha Danilo in parte fatica a sostenere la difesa.



Samir 4,5: non sta bene e non si capisce cosa gli manchi per trovare la condizione migliore, si regala anche un autorete.



(67' Pezzella 5,5: entra in una fase già decisa di crollo della gara)



Fofana 6: senza lodi e senza colpe, ma ci si aspetterebbe una spinta maggiore da parte sua.



Hallfredsson 5,5: è rude ma spesso funzionale, causa qualche fallo di troppo che porta a punizioni che regalano il vantaggio alla Juve.



Jankto 6,5: il migliore dei friulani è sicuramente lui, tante occasioni create e pericoli continui per la difesa della Juve.



De Paul 6: niente di eccezionale, ma con assist e personalità si merita la sufficienza.



Lopez 5,5: quasi comparsa, compare a sprazzi ma poteva fare sicuramente di più



Perica 6,5: regala euforia e imprevedibilità all'attacco bianconero.



(82' Bajic s.v.)



All. Delneri 5,5: se la riesce a giocare alla pari contro la Juventus, poi si fa espellere e la sua squadra perde il controllo della gara.