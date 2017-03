Pescara-Udinese 1-3



Karnezis 6: sempre attento, nella prima frazione compie un'ottima parata su Mitrita. Esce per infortunio)



(dal 79' Scuffet S.V.)



Widmer 6: non spinge molto sulla destra e rischia nel primo tempo quando lascia andare Mitrita. Si riprende nei secondi 45 minuti.



Danilo 6: non soffre Cerri, è sempre in anticipo.



Angella 6: non va mai in difficoltà, svetta sulle palle alte e blocca le avanzate biancazzurre.



Samir 6,5: buon contributo sia in fase difensiva che in quella offensiva, spesso prova ad avanzare e a mettere in mezzo i suoi cross.



De Paul 6,5: l'Udinese gioca meno dal suo lato, ma nel complesso gioca una buona gara.



Badu 6: tanta sostanza in mezzo al campo, prova anche a creare qualche grattacapo alla difesa abruzzese.



Hallfredsson 6,5: costruisce e guida le azioni dei suoi compagni, bravo anche in fase d'interdizione.



(dal 70' Kums 6: gestisce senza difficoltà il finale di una gara ormai nelle mani della sua squadra)



Jankto 7: ha il merito di trovare il cross che porterà al gol di Zapata e di sfruttare lo schema a inizio secondo tempo che porta al suo personale gol del 2-0.



Zapata 7: l'Udinese non crea grosse occasioni ma lui, da ottimo attaccante, sfrutta l'unica che gli capita.



Thereau 7: non si nota molto, ma sembra avere sempre la possibilità di fare male, cosa che accade a inizio ripresa col gol del 3-0.



(dal 73' Gabriel Silva S.V.)



All. Delneri 7: la sua squadra controlla senza grosse difficoltà la partita e, col minimo sforzo, porta a casa il risultato segnando tre reti in altrettante occasioni create. Il Pescara non è certo l'avversario più in forma del momento, ma questa vittoria permette ai friulani di tornare a vincere dopo cinque partite.