Napoli-Udinese 3-0



Karnezis 5,5: poco impegnato nella prima frazione, può poco nella ripresa.



Widmer 5: troppo basso nel primo tempo, stanco nella ripresa.



Danilo 5: quasi perfetto nella prima frazione, male nella ripresa sui primi due gol dei padroni di casa.



Heurtaux 5: bene nel primo tempo ma rovina tutto nella ripresa.



Adnan 5,5: tiene a bada Callejon per un tempo, non ci riesce nel secondo.



Badu 5: l’ammonizione al primo minuto lo limita molto, non pervenuto.



Hallfredsson 5: in cabina di regia prova a impostare con scarsi risultati.



Jankto 5,5: fa vedere buone giocate ma non incide.



(dal 78’ Evangelista sv)



De Paul 5: prova con giocate di qualità ma non è in serata.



(dal 51’ Perica sv)



Zapata 6,5: combatte da solo per tutta la gara e colpisce il palo nell’unica occasione creata dai suoi.



Thereau 5: la vede poco nel primo tempo, quasi mai nella ripresa.



(dal 70’ Matos sv)





All. Delneri 5: la sua squadra pensa solo a non prenderle, si sveglia troppo tardi.