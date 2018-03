L'Udinese torna al lavoro al Bruseschi. I bianconeri, privi ancora dei dieci nazionali, si sono ritrovati oggi pomeriggio per la prima seduta della settimana. Esercitazioni col pallone, possesso palla veloce con obiettivo andare il più veloce possibile da una parte all'altra del campo e lavoro atletico: questo il programma della sessione odierna. In campo anche Gabriele Angella e Jakub Jankto che hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani mattina allenamento con inizio alle ore 10.



Seko Fofana non ha ripreso oggi gli allenamenti a causa di una lesione al muscolo otturatore esterno destro. Il centrocampista è già stato sottoposto ad esami strumentali e l'evoluzione clinica dell'infortunio sarà valutata attraverso un attento monitoraggio fisico riabilitativo. Fofana è già al lavoro con lo staff bianconero e le sue condizioni come il percorso di recupero verranno valutate quotidianamente.