In casa Udinese può scoppiare un caso Perica. Il suo ingresso al posto di Jankto contro la Roma non ha dato gli effetti sperati: "Lui e Duvan Zapata non sanno ancora giocare in coppia", sentenzia Delneri. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante croato sembra pensarla diversamente: "Vorrei giocare di più. Non è facile guardare le partite dalla panchina e volevo dare di più a questo gruppo. Non posso sempre entrare a partita iniziata e cambiarla, ho dato il cento per cento, ma non è bastato". Novità di mercato?