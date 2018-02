MILAN:

Donnarumma 6: Strepitoso su un colpo di testa ravvicinato di Jankto, non perfetto e sfortunato in occasione della deviazione nella propria porta che è valso il pari.

Abate 6: Buona gara in fase difensiva su Barak, quasi nullo in fase di spinta.

Bonucci 6: Soffre quando l'Udinese cerca il lancio lungo in profondità per Lasagna. Non si rende protagonista di gravi disattenzioni ma nemmeno eccelle.

Romagnoli 6,5: Meglio rispetto al compagno di reparto, ci mette spesso una pezza.

Calabria 4,5: La sua espulsione cambia la partita in negativo per il Milan. Una sciocchezza grave: prima sbaglia il tempo dell'intervento, poi stende Jankto in una zona di campo inoffensiva.

Kessie 6,5: Il migliore dei centrocampisti, recupera un numero infinito di palloni e si lancia bene negli spazi. L'ivoriano è tornato sui livelli di inizio stagione.

Biglia 5,5: Ancora una volta si fa apprezzare più per il lavoro oscuro che in quello in fase di impostazione. La sua regia è spesso elementare, al Milan serve maggiore coraggio.

Bonaventura 6: Un paio di inserimenti in area con i tempi giusti ma con la dovuta precisione al tiro. (Dal 70' Antonelli 6: Ci mette corsa e abnegazione nel finale di sofferenza)

Suso 7: Pungolato in conferenza stampa da Gattuso, il talento spagnolo risponde con una prestazione di alto profilo. Disegna una traiettoria bellissimo per il gol dell'illusione. Sempre nel vivo delle azioni offensive rossonere.

André Silva 5,5: Si muove bene, tecnicamente fa le cose giuste nel momento giusto. Pesa, però, l'occasione fallita nel primo tempo dove dimostra di non aver ancora assimilato la cattiveria che serve in un campionato duro come la serie A. (Dal 72' Kalinic 6: Entra con il giusto, lottando in mezzo ai tre difensori avversari, e andando vicino al gol con un buon colpo di testa nel finale)

Calhanoglu 6: Disputa un ottimo primo tempo, i suoi cambi di gioco mandano in tilt l'Udinese. Nel finale paga un po' di stanchezza per i tanti impegni ravvicinati. (dal 78' Borini 6: La sua grinta e la sua corsa risultano preziosi per salvaguardare il risultato nel momento più duro)

All.Gattuso 5,5: La sua squadra lotta ed entra in campo con la giusta mentalità ma sbaglia nel tenere in campo Calabria già ammonito e in palese difficoltà.