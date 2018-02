Il Milan di Rino Gattuso scende in campo alle 15.00 a Udine per allungare la striscia positiva delle ultime settimane. La squadra rossonera è reduce dal 2-1 contro la Lazio in campionato e non perde dalla sfida contro l'Atalanta del 23 dicembre. Sono 10 i punti collezionati in Serie A nelle ultime quattro partite contro Lazio, Cagliari, Crotone e Fiorentina. Con un successo oggi, il Milan approfitterebbe dei passi falsi di Sampdoria e Inter, che ieri hanno pareggiato contro Torino e Crotone. I rossoneri al momento sono settimi in classifica a 34 punti, a quattro lunghezze di distanza dalla Sampdoria sesta e a 11 dall'Inter.



L'Udinese dell'ex rossonero Massimo Oddo è decima in classifica a 32 punti, a sole due lunghezze dal Milan. I bianconeri nelle ultime quattro partite hanno raccolto 5 punti contro Genoa, Lazio, Spal e Chievo. L'Udinese ha tutti i calciatori a disposizione eccezion fatta per l'infortunato Alì Adnan; nel Milan out Andrea Conti e Ricardo Rodriguez, entrambi per infortunio. La sfida d'andata tra le due squadre era terminata 2-1 per il Milan grazie alla doppietta di Nikola Kalinic; di Lasagna il gol dell'Udinese.