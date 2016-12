L'Udinese stringe per Cigarini (Sampdoria) a centrocampo (con Lodi che dirà sicuramente addio ai bianconeri a gennaio), nel mirino anche Medina, esterno del Libertad de Assunsion e Kone piace al Montreal Impact.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria non ha ancora chiuso per Bereszynski (Legia Varsavia, ma la fumata bianca è attesa a breve), in ballo anche lo scambio Pedro Pereira-Djuricic col Benfica.