In un'intervista rilasciata a vi.nl, il difensore dell'Udinese Bram Nuytinck ha parlato della sua attuale situazione: "Non ho rimpianti per la mia scelta, questo è stato un ottimo passo sotto tutti gli aspetti. Con l'arrivo di Oddo alcune cose sono cambiate e funzionano bene. Non giochiamo più con la difesa a quattro, ma con il 3-5-2. Abbiamo ottenuto una buona serie, tra cui una clamorosa vittoria 1-3 nella trasferta con l'Inter. Mi sento davvero bene qui e mi godo ogni partita. Con l'Anderlecht ho sperimentato la Champions League, ma in Italia sembra di giocare quella competizione ogni settimana. Gioco contro la Juventus, l'Inter, il Napoli, la Roma e sono tutte grandi esperienze".