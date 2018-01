Massimo Oddo, tecnico dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Quella di domani sarà una partita difficile, in questo momento abbiamo leggere difficoltà che hanno tutte le squadre. Adesso bisogna stringere i denti e lottare. Ho rivisto il primo tempo contro la Spal ed è stato molto bello, nonostante qualche errore nell'ultimo passaggio. Nella ripresa invece siamo calati fisicamente perché gli allenamenti nella settimana di sosta sono stati atipici. Dobbiamo comunque restare sereni: stiamo facendo grandi cose e crescendo. Ora dobbiamo solo superare questo momento di difficoltà. La zona europea è ancora lì a portata di mano e faremo di tutto per alimentare questo sogno, ma non dimentichiamo che ce la giochiamo con squadre che sono decisamente più strutturate e non hanno nulla a che vedere con noi".



I RECUPERI - "Abbiamo recuperato Angella, che andrà in panchina, ma dietro siamo contati. Abbiamo perso Lasagna, ha preso un pestone sul piede e ora stanno valutando l'entità dell'infortunio. Opterò per i giocatori che stanno meglio fisicamente perché alcuni non stanno bene".