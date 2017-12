Parlando a Rai Sport l'allenaotre dell'Udinese, Massimo Oddo, ha parlato della sfida persa di Coppa Italia contro il Napoli: "La squadra ha fatto una gara di sofferenza, abbiamo concesso relativamente poco. Abbiamo rischiato in qualche circostanza, dove loro sono stati bravi. Abbiamo invece subito gol in una situazioni in cui eravamo posizionati male, non siamo stati bravi, per questo mi sono arrabbiato. Difficilmente si poteva fare qualcosa in più, dietro abbiamo fatto molto bene. La squadra si è comportata bene. Abbiamo preso un gol evitabilissimo. Potevamo prenderne altri, ma lì abbiamo sbagliato noi un'uscita e un movimento".



PAREGGIO - "Abbiamo preparato la partita per fare anche delle controffensive. Sono stati loro bravi con il palleggio. Contro il Napoli o stai alto o stai basso, perché se stai in mezzo ti fa male.



CAMBIAMENTI - "Ho cambiato innanzitutto il modulo. Con i giocatori a disposizione ci esprimiamo meglio con la difesa a tre. La squadra aveva subito tanti gol e c'era bisogno di un cambiamento. C'era un calo d'autostima da parte dei ragazzi, un allenatore deve intervenire anche in questo"