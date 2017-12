L'allenatore dell'Udinese, Massimo Oddo ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Barak e Fofana dove possono arrivare? Dipende solo da loro. Io, da allenatore che li allena in questo momento, posso dire che hanno tutte le potenzialità per diventare giocatori di alto livello. Però, come ogni giocatore talentuoso, devono seguire il loro percorso, devono crescere, devono stare con i piedi per terra consapevoli delle loro qualità, ma con l’umiltà di mettersi a disposizione giornalmente per migliorare sempre di più. Le qualità ci sono, ma dipenderà solo da loro".