Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Coppa Italia contro il Napoli: "Passiamo da una capolista all'altra, dall'Inter al Napoli. Molti ragazzi hanno bisogno di recuperare, chi andrà in campo lo farà per cogliere un'opportunità: devono farsi trovare pronti dal punto di vista mentale. Sarà una gara diversa rispetto a quella del campionato, suppongo che anche il Napoli cambierà qualcosa nella formazione. Domani giocherà sicuramente Scuffet, dietro ci saranno invece due su tre dei difensori che erano in campo con l'Inter. In partitella spesso faccio giocare i ragazzi a piede invertito per abituarli a usarli entrambi, vedremo domani se giocherà un mancino sulla destra in difesa. Se vedo che un giocatore non ha la testa giusta in partita lo cambio dopo un minuto e mezzo. Non freno l'entusiasmo, bisogna non superare il filo sottile che lo differenzia dall'euforia: l'entusiasmo serve e nessuno vuole toglierlo, bisogna usarlo come un'arma ma allontaniamo i voli pindarici. Concentriamoci sul nostro unico obiettivo: dare tutto domenica dopo domenica. Bajic si sta allenando bene. Sono molto contento di tutti quanti. Alla base della Squadra, con la 'S' maiuscola, che vedete in campo c'è il contributo di tutti. Per qualcuno di questi ragazzi domani è possibile che arrivi l'opportunità di farsi trovare pronti. Chi gioca poco può trovare qualche difficoltà, è normale, ma deve esserci la voglia di dimostrare. Noi andiamo a Napoli per fare risultato, per passare il turno, quello è l'obiettivo. Matos è il giocatore più eclettico che ho in questa squadra, può ricoprire qualsiasi ruolo: ha grande qualità e quantità, lo strappo, ha le carte in regola, deve lavorare duramente per far ricredere chi è scettico".