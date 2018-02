L'allenatore dell'Udinese, Massimo Oddo, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta contro il Torino: "Abbiamo fatto una buona partita, siamo partiti fortissimo. Cosa non ha funzionato? Che ci hanno annullato un gol regolare e sul gol loro c'era un fallo. Abbiamo iniziato bene, creato 3-4 palle gol subito, poi subito un gol sul un fallo precedente all'azione, abbiamo fatto la nostra partita, era una gara equilibrata e abbiamo attaccato, penso che il pareggio sarebbe stato più giusto. Maxi Lopez dal primo minuto? Noi abbiamo sempre giocato così, poi a seconda delle caratteristiche dell'attaccante in campo si sviluppa l’azione in maniera diversa. Il modulo è quello, conta poco".



VAR - "Ci hanno annullato il gol, ma non ho capito. Ogni tanto ci vuole qualcuno che ci metta la faccia. Se sbaglio io alzo le mani, ma non ho capito la chiamata dell’arbitro. Io sono favorevole, c’è più giustizia. Però va anche utilizzata bene. Il fallo sinceramente non c’è, Maxi Lopez è fermo. Se fosse stato fuorigioco, era ininfluente. C’è un fallo di Belotti sul primo gol, che ancora più clamoroso. Serve chiarezza, altrimenti si rischia di compromettere la partita".



MOMENTO - "Stiamo facendo molto bene, ci siamo tirati fuori da una situazione complicata al mio arrivo, buon complicato e abbiamo la possibilità di lottare per qualcosa di diverso da quelli che erano i piani, stiamo lottando con squadre più forti ma faremo il nostro campionato fino alla fine. Non sono un allenatore che va avanti con le proprie idee se non sono giuste, stiamo facendo un calcio diverso dall'anno scorso, io mi adatto ai giocatori che ci sono per farli rendere al massimo, quando si subentra non c'è tempo di fare cose difficili, la cosa migliore è mettere i giocatori nei propri ruoli per farli esprimere al meglio".