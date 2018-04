Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Rai al triplice fischio del match con il Napoli: "Col Crotone è una gara importante, se non fondamentale. Abbiamo bisogno di una vittoria, con la quale metteremmo una seria ipoteca sul nostro obiettivo. Ci teniamo la prestazione di questa sera, il Napoli sul finire ci ha messo in difficoltà girando palla. Noi eravamo stanchi, abbiamo creato tantissime difficoltà e diverse palle gol, fare due reti al Napoli non è semplice. Se non avessimo commesso errori gravi sulle palle inattive, avremmo sicuramente meritato un risultato diverso. Decideranno il mio futuro dopo il match con il Crotone? E' normale che il mio ruolo venga messo in discussione dopo dieci sconfitte, ma questo è compito della dirigenza. Fin quando sono qui farò al massimo il mio lavoro".