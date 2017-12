Massimo Oddo, tecnico dell'Udinese, parla dopo la quarta vittoria consecutiva, arrivata contro il Verona: "Quarta vittoria consecutiva. Si dicono mille cose, ognuno ha il suo pensiero. Noi dobbiamo interessarci poco a quanto si dice sulle singole partite e migliorare, lavorando passo per passo sui nostri limiti. Oggi ci sono stati grandi passi avanti, prima c'erano grandi risultati. La manovra difensiva ha girato ancora meglio, mentre in avanti tutto sembrava un po' più fluido. Dobbiamo continuare su questa strada. Ho detto ai ragazzi che bisognerebbe incominciare ogni gara come questo secondo tempo. Non credono ancora del tutto alle loro capacità. Il prossimo passo è allungare questi 45' all'arco di tutta la partita. Barak? Barak è una mezzala perchè giochiamo a cinque, perchè sennò potrebbe fare più cose. Caratteristica dei giocatori tatticamente intelligentemente. Oggi lui è emerso perchè ha segnato due gol, ma tutti hanno fatto una grande prestazione. Sta migliorando tantissimo perchè è supportato da una squadra vera