L'allenatore dell'Udinese Massimo Oddo ha commentato così a Rai Sport la sconfitta di Marassi: "Abbiamo giocato non solo alla pari, ma a livello superiore rispetto alla Sampdoria. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, ma purtroppo manchiamo di un po' di inesperienza e furbizia che non ci consentono di fare risultato. Avremo avuto 10-15 palle gol, ma il calcio è così e stavolta ha avuto ragione la Samp: complimenti ai nostri avversari. Peccato perché perdere così fa davvero male. Maxi Lopez out all'inizio? E' stata una scelta tecnica. Cerchiamo di adeguarci al nostro avversario, contro la difesa alta della Samp serviva velocità davanti e Maxi Lopez ha caratteristiche diverse. La sconfitta potrebbe far pensare a un errore, ma vi assicuro che tutto quello che avevamo preparato in settimana si è verificato durante la partita. Dispiace per questo 2-1".