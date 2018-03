Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese, parla dopo il ko contro l'Atalanta a Rai Due: "Sì, è un momento difficile. È un momento in cui siamo in difficoltà. Abbiamo tanti infortuni, dispiace perché in sei sconfitte non meritavamo di perderle tutte. Dobbiamo riprendere il cammino. Nel momento in cui devi cambiare e sei in emergenza fai fatica. I ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo contenuto l’Atalanta. Poi abbiamo preso due gol su due palle inattive".