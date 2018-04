Undici sconfitte di fila per l'Udinese, sembra essere arrivata al capolinea l'esperienza sulla panchina friulana di Massimo Oddo: Sportmediaset.it scrive che l'ex tecnico del Pescara non sta dirigendo l'allenamento. La dirigenza sta pensando di sostituirlo, a breve dovrebbe arrivare il comunicato: in pole c'è sempre Andrea Stramaccioni, esonerato qualche settimana fa dallo Sparta Praga, ma in lizza c'è anche l'ex Hellas Verona Andrea Mandorlini.