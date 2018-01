Massimo Oddo, tecnico dell'Udinese, parla a Sky Sport dopo il ko con la Lazio: "Quello di stasera è un risultato bugiardo e troppo ampio per quella che è stata la gara, abbiamo perso per un autogol e due contropiedi. Noi abbiamo fatto un'ottima partita e nei nostri momenti migliori abbiamo preso gol, mentre Strakosha ha salvato il risultato in più di una occasione. Siamo stati per un tempo nella metàcampo della Lazio, loro hanno giocatori forti ma abbiamo avuto 3-4 occasioni, la reazione c'è stata e siamo sempre stati in partita. Il secondo gol ci ha un po' tagliato le gambe. Rinforzo in attacco? Non è una questione di attacco, noi siamo l'Udinese e non possiamo regalare Widmer e Lasagna, siamo un po' corti e con tre partite in una settimana fai un po' fatica".