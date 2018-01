Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Spal: "Il nostro obiettivo a breve termine è quello di dare continuità ai nostri risultati. Sarà sempre più difficile ma è nostra intenzione continuare a far bene. Sono preoccupato della sosta perché, anche se i ragazzi si sono allenati, non sono stati seguiti dallo staff come sempre. La partita di domani ci dirà a che punto siamo comunque. La Spal? E' molto attenta sul mercato. Una formazione organizzata che gioca un buon calcio e che, specialmente fuori casa, ha messo in difficoltà molte squadre. Verrà a Udine per fare risultato e dovremo stare attenti. Il momento della squadra? Crede molto in se stessa visto che viene da 6 risultati utili consecutivi e questo può essere un problema. Il fatto di essere in periodo di mercato non aiuta la concentrazione dei ragazzi. Salvezza? Sono convinto che una vittoria domani ci consentirebbe di avvicinarci molto al primo obiettivo. Però dobbiamo ancora giocarla, quindi massima attenzione".