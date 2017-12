L'allenatore dell'Udinese Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Bologna: "Pancia piena? Per cosa? Per 4 partite vinte? Assolutamente no. La squadra ha vissuto un momento difficile, già all'inizio, quindi sa benissimo che i risultati di ora sono frutto di lavoro e cambiamento mentale. Da qui alla fine dobbiamo essere bravi a perdere meno possibile, perché lo faremo. Mentalmente voglio una squadra pronta, che dà l'anima in campo". Sul recupero di Samir e un retroscena sull'uomo più temuto, Simone Verdi: "Il primo sta bene, è convocabile e convocato, è pronto per partire dal primo minuto, poi si vedrà. Ho dei ragazzi, dietro, che stanno facendo benissimo. Verdi? Io ero in prima squadra, spesso si allenava con noi, era un altro tipo di giocatore. Ora è maturo, cresciuto, io l'anno scorso l'avrei voluto a Pescara. È di sicuro valore, ma non ho paura di Verdi bensì del Bologna. Anzi, prima sono i miei ragazzi, poi il Bologna e poi eventualmente i singoli".